RPA Perindo Harap Kasus Ayah Tiri Aniaya Anak di Bogor Secepatnya Ada Kejelasan

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo berhadap kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ayah tiri terhadap anaknya di Bogor segera ada kejelasan.

Bagian Hukum DPP RPA Partai Perindo Kenzo Farel mengatakan, belum belum mengetahui kendala yang dialami penyidik. RPA Partai Perindo memastikan akan mengawal kasus ini hingga persidangan.

"Itu yang belum kami dapatkan (informasi kendala), untuk itu kenapa kami menyurat kami ingin tanyakan sejauh mana proses ini dilanjutkan apa tidak," ujarnya di Polres Bogor, Kamis (8/6/2023).

"Nah sementara kami mengharapkan kasus ini secepatnya untuk segera ada kejelasannya apakah naik di P21 atau gimana, karena kalau untuk damai sendiri kami rasa tidak mungkin," imbuhnya.

Pihaknya sengaja kembali mendatangi Polres Bogor guna menanyakan kelanjutan dari perkara tersebut. Sebab, belum ada informasi terbaru terkait kasus yang sudah dikawal RPA Partai Perindo sejak Agustus 2022 itu.

"Terakhir (informasi) sampai pemeriksaan saksi korban, pelaku belum diperiksa," kata Kenzo.

Partai Perindo yang dikenal dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu pun telah beberapa kali mengharapkan adanya diskusi terkait kasus ini dengan petinggi Polres Bogor.