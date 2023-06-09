Polisi Buru 4 DPO Diduga Pengendali 18,6 Kg Sabu Jaringan Aceh-Medan-Jakarta

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat masih memburu empat pengendali sabu jaringan Aceh-Medan-Jakarta. Keempat pelaku saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Empat DPO atas nama Hendra, kemudian atas Lanata, Ferdi dan Pak Ci Agam. Semuanya berperan sebagai pengendali," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

"Ini sedang dilakukan pengembangan dan pengejaran oleh penyidik dari satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan mudah-mudahan bisa kita tangkap," lanjutnya.

Sebelumnya, sebanyak empat tersangka jaringan tersebut telah ditangkap. Mereka yakni APR, EN, MRD, dan SDM masing-masing berperan sebagai kurir.

Dari hasil pengungkapan tersebut, pihaknya menyita sebanyak 16 bungkus teh cina warna hijau yang berisi sabu merek Yushan, dan 18 paket yang berisi sabu yang dibungkus menggunakan paket obat.

"Total kurang lebih ada 18.669 gram sabu disita, jika dinominalkan di pasar gelap harganya mencapai hingga Rp28 miliar," pungkasnya.