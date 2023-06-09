Dokter Spesialis Dalam Pantau Kesehatan Pria Obesitas Berbobot 300 Kilogram di Tangerang

TANGERANG - Kondisi kesehatan pria berbobot 300 kilogram asal Ciledug, Kota Tangerang, Fajri (27) terus di pantau oleh dokter RSUD Kota Tangerang. Dia telah dirawat intensif di RSUD Kota Tangerang sejak Rabu 7 Juni 2023.

"Kondisi pasien saat ini sedang dalam pemantauan kami di RSUD Kota Tangerang ini dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam," ujar Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan, Kamis, (9/7/2023).

Untuk diagnosis sementara, Fajri mengalami nyeri di bagian kaki. Hal ini menyebabkan dia sulit bergerak. Keluhan ini telah dirasakan Fajri sejak 8 bulan lalu.

Kata Fika, dokter telah memeriksa kondisi cairan dan makanan di dalam tubuh Fajri. Sampel cairan di tubuhnya pun masih menunggu hasil tes di laboratorium.

"Untuk penyakit selain obesitas, belum dapat kami temukan ya, karena masih awal sekali (penanganannya) jadi masih diobservasi terlebih dahulu apa hasil dari laboratorium maupun hasil pemeriksaan radiologi," katanya.

Fika menuturkan, obesitas yang dialami oleh Fajri ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya dari pola hidup sampai makan yang tak sehat.

Dia pun memastikan bahwa Fajri mendapat penanganan khusus untuk mengembalikan kesehatannya. Sementara, untuk pembiayaannya ditanggung oleh BPJS kesehatan.

"Kami akan berusaha dengan baik sesuai dengan kemampuan RSUD kota tangerang untuk menangani kondisi kesehatan yang tengah dialami oleh pasien saat ini," ucapnya.