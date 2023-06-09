Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dokter Spesialis Dalam Pantau Kesehatan Pria Obesitas Berbobot 300 Kilogram di Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:45 WIB
Dokter Spesialis Dalam Pantau Kesehatan Pria Obesitas Berbobot 300 Kilogram di Tangerang
Evakuasi Fajri, pria berbobot 300 kilogram di Tangerang (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Kondisi kesehatan pria berbobot 300 kilogram asal Ciledug, Kota Tangerang, Fajri (27) terus di pantau oleh dokter RSUD Kota Tangerang. Dia telah dirawat intensif di RSUD Kota Tangerang sejak Rabu 7 Juni 2023.

"Kondisi pasien saat ini sedang dalam pemantauan kami di RSUD Kota Tangerang ini dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam," ujar Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan, Kamis, (9/7/2023).

Untuk diagnosis sementara, Fajri mengalami nyeri di bagian kaki. Hal ini menyebabkan dia sulit bergerak. Keluhan ini telah dirasakan Fajri sejak 8 bulan lalu.

Kata Fika, dokter telah memeriksa kondisi cairan dan makanan di dalam tubuh Fajri. Sampel cairan di tubuhnya pun masih menunggu hasil tes di laboratorium.

"Untuk penyakit selain obesitas, belum dapat kami temukan ya, karena masih awal sekali (penanganannya) jadi masih diobservasi terlebih dahulu apa hasil dari laboratorium maupun hasil pemeriksaan radiologi," katanya.

Fika menuturkan, obesitas yang dialami oleh Fajri ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya dari pola hidup sampai makan yang tak sehat.

Dia pun memastikan bahwa Fajri mendapat penanganan khusus untuk mengembalikan kesehatannya. Sementara, untuk pembiayaannya ditanggung oleh BPJS kesehatan.

"Kami akan berusaha dengan baik sesuai dengan kemampuan RSUD kota tangerang untuk menangani kondisi kesehatan yang tengah dialami oleh pasien saat ini," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/18/2977689/penelitian-terbaru-1-miliar-lebih-orang-alami-obesitas-di-seluruh-dunia-B0kZsqk6jr.jpg
Penelitian Terbaru: 1 Miliar Lebih Orang Alami Obesitas di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927539/dramatis-petugas-evakuasi-pria-berbobot-200-kg-dari-lantai-2-kosan-di-pademangan-qvH16ScD3i.jpg
Dramatis! Petugas Evakuasi Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai 2 Kosan di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899867/damkar-evakuasi-warga-obesitas-dengan-berat-130-kg-di-tanjung-priok-F0SdpoJFcm.jpg
Damkar Evakuasi Warga Obesitas dengan Berat 130 Kg di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/338/2881996/jatuh-di-kamar-mandi-pria-berbobot-200-kg-di-pancoran-ditandu-ke-rs-uuHfHZWB5Q.jpg
Jatuh di Kamar Mandi, Pria Berbobot 200 Kg di Pancoran Ditandu ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/340/2854080/gawat-70-ribu-warga-banten-alami-obesitas-2-orang-meninggal-eu2dOPlT4g.jpg
Gawat! 70 Ribu Warga Banten Alami Obesitas, 2 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/338/2848940/3-fakta-pria-berbobot-200-kg-meninggal-di-rscm-pasien-obesitas-kedua-tahun-ini-eCZI3ZElpE.jpg
3 Fakta Pria Berbobot 200 Kg Meninggal di RSCM, Pasien Obesitas Kedua Tahun Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement