HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ular Sanca Sepanjang 4 Meter Dievakuasi Usai Memangsa Ayam Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:14 WIB
Ular Sanca Sepanjang 4 Meter Dievakuasi Usai Memangsa Ayam Warga
Damkar mengevakuasi ular sanca yang memangsa ayam warga/Foto: Damkar
BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular sanca di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ular tersebut sedang memakan ayam peliharaan milik warga.

Komandan Regu (Danru) 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Syabbudin mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 22.35 WIB pada Kamis 8 Juni 2023. Awalnya, warga yang sedang memasak mendengar suara berisik dari kandang ayam.

"Lalu memeriksa kandang ayam ternyata ada seekor ular sanca sedang memakan ayam," kata Syabbudin dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Pemilik rumah langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan evakuasi ular. Dari situ, timnya bergerak menuju lokasi laporan.

"Kami koordinasi dengan ketu RT/RW dan warga setempat," jelasnya.

