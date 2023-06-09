Heboh! Kawanan Monyet Serbu Perumahan Elite di Depok, Netizen: Habitat yang Dirampas

DEPOK - Warga perumahan elit The Cozy Green Cibubur Mansion, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dihebohkan kawanan monyet yang menyerbu permukiman. Video tersebut viral di media sosial (medsos) di unggah laman Instagram @infodepok_id.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah kawanan monyet lengkap dengan menggendong anak berada di atas salah satu rumah warga. Selain itu, kawanan monyet juga terlihat memanjat kabel dan tiang listrik di kawasan perumahan tersebut.

"Kawanan monyet masuk ke area komplek The Cozy Green Cibubur Mansion, Harjamukti pada Rabu (7/6) sore," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Jumat (9/6/2023).

"Waduh-waduh monyet, ada atraksi monyet. Ada yang bawa anak lagi," suara emak-emak dalam video saat merekam.

Sontak video serbuan kawanan monyet itu mengundang netizen untuk berkomentar.