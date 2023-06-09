Gerombolan Monyet Acak-Acak Perumahan Mewah di Cibubur karena Kelaparan

DEPOK - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, menyebut serbuan gerombolan monyet diduga berasal dari Taman Hutan Pramuka Cibubur. Hal itu disebabkan karena kelaparan dan kekurangan makanan di habitatnya.

Diketahui warga perumahan elit The Cozy Green Cibubur Mansion, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dihebohkan kawanan monyet yang menyerbu permukiman.

"Kemungkinan sih berasal dari Taman Hutan Pramuka Cibubur, invasi karena kekurangan makanan," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DKP3 Kota Depok, Dede Zuraida saat dikonfirmasi, Jumat (9/6/2023).

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait fenomena serbuan kawanan monyet tersebut.

"Kami akan koordinasikan penanganannya seperti apa dengan instansi terkait; dengan DLHK terkait pengendalian ekosistem lingkungan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait pengelolaan kawasan suaka margasatwa/ taman wisata alam," pungkasnya.

Sebelumnya, Video tersebut viral di media sosial (medsos) di unggah laman Instagram @infodepok_id. Dalam video tersebut terlihat sejumlah kawanan monyet lengkap dengan menggendong anak berada di atas salah satu rumah warga. Selain itu, kawanan monyet juga terlihat memanjat kabel dan tiang listrik di kawasan perumahan tersebut.