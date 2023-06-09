Oknum TNI Pelaku Penusukan Pengamen di Jakpus Ditahan di Pomdam Jaya

JAKARTA - Anggota TNI AD Pratu J (27) pelaku penusukan terhadap pengamen gerobak keliling berinisial D (23) di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023) ditahan di Pomdam Jaya Guntur.

“Diamankan di Pomdam Jaya Guntur. Kami langsung laksanakan penahanan,” kata Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat dihubungi awak media, Jumat (9/6/2023).

BACA JUGA:

Irsyad menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Pratu J yang membuat korban tewas.

“Diduga karena mabuk dan salah paham dengan pengamen tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Pria berinisial D (23) yang tewas diduga ditusuk anggota TNI di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023) ternyata pengamen jalanan.

"Iya, pokoknya (pengamen) yang keliling-keliling gitu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, Kamis (8/6/2023).

Dia menceritakan kronologi penusukan tersebut. Terduga pelaku bertemu korban di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Terduga pelaku meminta korban menghibur kelompoknya yang sedang asyik nongkrong. Korban pun menghibur dengan peralatan ngamen yang dibawanya.