Pria Berbobot 300 Kg Dirujuk ke RSCM, RSUD Kota Tangerang Tidak Mampu Tangani karena Alat Tidak Lengkap

TANGERANG - Pria berbobot 300 kilogram, Fajri (27) tidak mampu ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan RSUD bertipe A itu yang memiliki alat yang kurang mempuni.

Ketua RT 05 RW 02 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Muhammad Thohirudin (34) menjelaskan, Fajri akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

"Mau dipindahkan ke Cipto (RSCM) alesannya alatnya tidak memadai (di RSUD Kota," ucapnya saat dijumpai di kediaman Fajri, Jumat, (9/7/2023).

RSUD Kota Tangerang tak memiliki alat untuk mengecek kondisi kaki Fajri yang bengkak hingga membuatnya tak bisa jalan.

"Itu (alatnya) yang buat meriksa kakinya, karena membengkak itu," tutur Thohirudin.

Pria itu rencananya hari ini akan dipindahkan ke RSCM. Pihak keluarga pun kini tengah bernegosiasi untuk memindahkannya.

"Ini lagi dinegosiasikan sama ibunya Fajri," katanya.

Sebelumnya, kondisi kesehatan pria berbobot 300 kilogram asal Ciledug, Kota Tangerang, Fajri (27) terus di pantau oleh dokter RSUD Kota Tangerang. Dia telah dirawat intensif di RSUD Kota Tangerang sejak Rabu, (7/6/2023).

"Kondisi pasien saat ini sedang dalam pemantauan kami di RSUD Kota Tangerang ini dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam," ujar Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan, Kamis, (9/7/2023).

Untuk diagnosis sementara, Fajri mengalami nyeri di bagian kaki. Hal ini menyebabkan dia sulit bergerak. Keluhan ini telah dirasakan Fajri sejak 8 bulan lalu.

Dokter telah memeriksa kondisi cairan dan makanan di dalam tubuh Fajri. Sampel cairan di tubuhnya pun masih menunggu hasil tes di laboratorium.

"Untuk penyakit selain obesitas, belum dapat kami temukan ya, karena masih awal sekali (penanganannya) jadi masih diobservasi terlebih dahulu apa hasil dari laboratorium maupun hasil pemeriksaan radiologi," katanya.

Fika menuturkan, obesitas yang dialami oleh Fajri ini disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari pola hidup sampai makan yang tak sehat.

Dia pun memastikan bahwa Fajri mendapat penanganan khusus untuk mengembalikan kesehatannya. Sementara, untuk pembiayaannya ditanggung oleh BPJS kesehatan.

"Kami akan berusaha dengan baik sesuai dengan kemampuan RSUD kota tangerang untuk menangani kondisi kesehatan yang tengah dialami oleh pasien saat ini," ucapnya.

"Kami juga terus dipantau oleh Dinkes Kota Tangerang untuk bergerak bersama agar membantu penanganan terhadap pasien," jelas drg. Fika Khayan.