HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Bekasi, 13 Pelajar di Bawah Umur Ditangkap Polisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:03 WIB
Tawuran di Bekasi, 13 Pelajar di Bawah Umur Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap 13 pelajar masih di bawah umur asal Tambun. Belasan pelajar tersebut ditangkap karena menggelar aksi tawuran di wilayah Jalan Sersan Aswan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Sukadi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/6) sore hari diduga setelah para pelajar pulang sekolah. Saat itu mereka diduga melakukan janjian dengan lawan tawurannya melalui aplikasi WhatsApp.

“Usia sekitar 14 sampai 15 tahun. belum ada yang dewasa itu SMP. Kronologinya biasa ya, mereka pulang sekolah mungkin janjian di WA grup lau berantem, masuknya di wilayah Karang Kitri, Bekasi Timur,” jelas Sukadi saat dikonfirmasi, Jumat (9/6/2023).

Total terdapat 13 siswa yang berhasil diringkus pihak kepolisian. Polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam (sajam) yang berhamburan di lokasi aksi tawuran terjadi.

Halaman:
1 2
      
