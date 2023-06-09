Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 dari 22 Korban TPPO Nyaris Diberangkatkan ke Arab Saudi Via Singapura

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:06 WIB
9 dari 22 Korban TPPO Nyaris Diberangkatkan ke Arab Saudi Via Singapura
Sebanyak 9 dari korban TPPO nyaris diberangkatkan ke Arab Saudi. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelamatkan 9 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang nyaris diberangkatkan ke Arab Saudi pada Rabu (7/6/2023). Mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Singapura.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, sebanyak 9 orang yang nyaris diberangkatkan itu termasuk dari 22 korban yang diselamatkan di 2 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur pada Rabu (7/6/2023).

“Ditemukan juga fakta, dari 9 calon pekerja migran tersebut, dijadwalkan akan diberangkatkan pada 7 Juni 2023 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura-Srilanka dan kemudian ke Arab Saudi,” ujar Auliansyah, dikutip Jumat (9/6/2023).

Di lokasi pertama di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi menyelamatkan 15 korban. Sementara di lokasi kedua di Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada sebanyak 7 orang diselamatkan.

“Jadi secara keseluruhan kami mengamankan ada 22 orang korban, dari 2 TKP,” ucapnya.

Dua orang yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) berinisial AG dan F ditangkap setelah diketahui berupaya mengirimkan 22 korban ke Arab Saudi secara ilegal untuk bekerja menggunakan visa berziarah. Pihaknya juga menduga ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

