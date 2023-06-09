Tragis! Warga Negara Korsel Tewas Mengenaskan di Perumahan Mewah Cibubur

DEPOK - Warga perumahan elit Raffles Hills Blok EA1 No.15 RT 6 RW 16, Harjamukti, Cimanggis, Cibubur, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat pria warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan, berinisial SSH.

Pria 55 tahun ini ditemukan dalam keadaan mengenaskan sudah membusuk dan tergantung, pada Jumat (9/6/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kondisi tempat kejadian perkara (TKP) tidak dipasang garis polisi. Hanya saja dikabarkan polisi telah melakukan olah TKP sebelum salat Jumat.

Dwiki salah satu petugas keamanan di RW 16 Raffles Hills Cibubur menyebut bahwa berdasarkan rekaman kamera pengawas WNA asal Korea itu sudah melancarkan aksi gantung diri pada Kamis (8/6) sekira pukul 18.00 WIB.

Namun baru ketahuan warga pada Jumat pagi ketika karyawan hendak bekerja dan dilakukan upaya pendobrakan paksa.

"Untuk kejadian bunuh diri itu sebenarnya sudah dari kemarin ya jam 6 sore itu berdasarkan rekaman CCTV. Ketahuan setelah pukul 8.30 WIB pagi karena karyawan itu udah waktu jam kerja nah akhirnya didobrak oleh karyawannya," ujar Dwiki.

Dwiki menambahkan, saat ditemukan kondisi SSH sudah tidak bernyawa dan posisi tubuh tergantung di sebuah tangga.