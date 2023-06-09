Diduga Jadi Tempat Prostitusi, 4 Bangunan Liar di Klapanunggal Bogor Dibongkar

Diduga menjadi tempat prostitusi, bangunan liar di Klapanunggal Bogor ditertibkan Satpol PP. (Dok Satpol PP)

BOGOR - Satpol PP bersama TNI-Polri menertibkan puluhan bangunan liar di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa di antaranya warung remang-remang yang diduga merupakan tempat prostitusi.

"36 bangunan tanpa izin dan 4 dari 36 bangunan diduga sebagai warung remang yang digunakan tempat prostitusi," kata Kasie Ops Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara, Jumat (9/6/2023).

Penertiban dilakukan pada Kamis 8 Juni 2023. Sebelum ditertibkan, petugas telah memberikan surat pemberitahuan 7x24 jam kepada penghuni bangunan.

"Beberapa bangunan tanpa izin telah dibongkar secara mandiri oleh pemilik," ujarnya.