HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Jadi Tempat Prostitusi, 4 Bangunan Liar di Klapanunggal Bogor Dibongkar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:25 WIB
Diduga Jadi Tempat Prostitusi, 4 Bangunan Liar di Klapanunggal Bogor Dibongkar
Diduga menjadi tempat prostitusi, bangunan liar di Klapanunggal Bogor ditertibkan Satpol PP. (Dok Satpol PP)
A
A
A

BOGOR - Satpol PP bersama TNI-Polri menertibkan puluhan bangunan liar di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa di antaranya warung remang-remang yang diduga merupakan tempat prostitusi.

"36 bangunan tanpa izin dan 4 dari 36 bangunan diduga sebagai warung remang yang digunakan tempat prostitusi," kata Kasie Ops Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara, Jumat (9/6/2023).

Penertiban dilakukan pada Kamis 8 Juni 2023. Sebelum ditertibkan, petugas telah memberikan surat pemberitahuan 7x24 jam kepada penghuni bangunan.

"Beberapa bangunan tanpa izin telah dibongkar secara mandiri oleh pemilik," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
