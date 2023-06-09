Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Parung Bogor Tewas Bersimbah Darah, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:33 WIB
Pria di Parung Bogor Tewas Bersimbah Darah, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Warga Parung, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan sesosok mayat diduga korban pembunuhan. Saat ini, polisi masih melakukan proses penyelikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.

Dalam foto yang beredar, tampak korban sudah tertelungkup beralaskan kantong mayat berwarna orange dalam sebuah ruangan. Tampak juga ceceran darah segar berada di sekitar lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, mayat tersebut dibawa oleh petugas ke atas mobil patroli polisi. Di sekitar lokasi terlihat warga sudah berkumpul melihat kejadian tersebut.

"Benar (temuan mayat)," kata Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Belum diketahui secara pasti kronologi maupun yang lainnya terkait mayat tersebut. Yang pasti, Polsek Parung masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi.

Halaman:
1 2
      
