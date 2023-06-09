Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Pria Tewas Bersimbah Darah di Parung Dibunuh Anak Tirinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:39 WIB
Terungkap! Pria Tewas Bersimbah Darah di Parung Dibunuh Anak Tirinya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pria yang tewas bersimbah darah di wilayah Parung, Kabupaten Bogor ternyata dibunuh oleh anak tirinya sendiri. Saat ini, pelaku sudah ditangkap oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Pelaku inisial R (31) anak tiri korban," kata Kapolsek Parung Kompol Sularso dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Peristiwa pembunuhan itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Awalnya, polisi mendapat laporan adanya penusukan dan pelakunya diamankan warga.

 BACA JUGA:

"Piket Reskrim melakukan cek TKP ke dalam kamar korban kemudian ditemukan korban sedang terkapar di lantai dengan posisi telungkup," jelasnya.

Selanjutnya, piket Reskrim membawa pelaku ke Polsek Parung. Sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Kramatjati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 BACA JUGA:

"Barang bukti pisau dapur, ukuran 10 cm warna silver yang terdapat bercak darah," tutupnya.

