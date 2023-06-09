Usai Tusuk Pengamen, Oknum TNI AD Tinggalkan Motor di Lokasi

JAKARTA - Anggota TNI AD Pratu J (27) pelaku penusukan terhadap pengamen gerobak keliling berinisial D (23), di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (8/6/2023) telah diamankan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin menyebutkan jejak Pratu J diketahui dari adanya kartu tanda anggota (KTA) yang tertinggal di sepeda motor yang ia kendarai.

“Pelaku terindikasi sudah diamankan berdasarkan tadi motor yang tertinggal di TKP, dan ternyata di jok nya ada KTA,” kata Komarudin, Jumat (9/6/2023).

BACA JUGA: Oknum TNI Pelaku Penusukan Pengamen di Jakpus Ditahan di Pomdam Jaya

Komarudin menyebut, setelah ditemukan kartu tanda anggota itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan TNI AD.

“Setelah itu (penemuan KTA), kita bersama dengan Denpom melakukan penyelidikan dan pencarian,” jelas dia.

Sebelumnya, Pria berinisial D (23) yang tewas diduga ditusuk anggota TNI di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023) ternyata pengamen jalanan.

BACA JUGA: Oknum TNI yang Tusuk Pengamen hingga Tewas Terancam Dipecat

"Iya, pokoknya (pengamen) yang keliling-keliling gitu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, Kamis (8/6/2023).