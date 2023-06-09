Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Muatan Material Bangunan Terguling di Jalan Daan Mogot, Lalin Macet Parah

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:49 WIB
Truk Muatan Material Bangunan Terguling di Jalan Daan Mogot, Lalin Macet Parah
Truk muatan material terguling di Jalan Daan Mogot akibatkan kemacetan lalu lintas. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Truk muatan material bangunan terguling di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Jumat (9/6/2023) siang. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang.

Seorang warga, Rizki mengatakan, peristiwa kecelakaan itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Ia tidak mengetahui penyebab truk tersebut itu terguling.

"Saya jalan dari arah Tangerang mau ke arah Pesing, tahu-tahu kena macet apa saya pikir, eh ternyata ada kecelakaan," kata Rizki kepada wartawan, Jumat.

Rizki menyebutkan, kemacetan terjadi mulai dari arah pabrik Mayora hingga di titik lokasi kecelakaan. Kendaraan roda empat nyaris tidak bergerak.

"Pokoknya macet parah, ada kali 2 kilo (km-red)," kata Rizki.

Halaman:
1 2
      

