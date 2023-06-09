Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Wiyoto Wiyono, WN India Terluka

Erfan Maruf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:50 WIB
5 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Wiyoto Wiyono, WN India Terluka
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Wiyoto Wiyono Jatinegara arah Cawang Km 03. Sebanyak lima kendaraan dilaporkan terlibat dalam kecelakaan, salah satu korbannya ialah warga negara (WN) India, Jumat (9/6/2023).

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno mengatakan, kelima kendaraan melaju di jalur yang sama dari arah Tanjung Priok mengarah ke Cawang.

Setibanya di lokasi, salah satu kendaraan Honda City ditabrak oleh kendaraan lainnya dari arah belakang. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya kecelakaan beruntun.

"Berjalan di lajur cepat. Setiba TKP kendaraan Honda City ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain (identitas tidak tercatat atau kabur) sehingga terjadi 33M beruntun. Posisi akhir kelima ke kendaraan normal arah selatan di lajur 3," kara Sutikno dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
