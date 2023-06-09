Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Anak Bunuh Ayah Tiri di Bogor, Pelaku Tusuk Dada Korban Membabi Buta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:06 WIB
Kronologi Anak Bunuh Ayah Tiri di Bogor, Pelaku Tusuk Dada Korban Membabi Buta
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Pria berinsial R (31), tega membunuh ayah tirinya yakni M (57) di wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pelaku menusuk bagian dada korban dengan pisau dapur secara membabi buta.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Pelaku diketahui masuk ke dalam kamar korban sambil membawa pisau dapur sepanjang 10 sentimeter.

"Langsung melakukan penusukan ke badan korban tepatnya area dada sebelah kiri berulang kali," kata Sularso dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Istri pelaku langsung menarik R yang sudah bersimbah darah. Setelah penusukan tersebut, pelaku diamankan warga dan dilaporkan ke Polsek Parung.

"Sesampainya di tempat kejadian perkara diduga pelaku penusukan telah diamankan oleh warga. Setelah itu melakukan cek TKP ke dalam kamar, korban ditemukan terkapar di lantai dengan posisi telungkup berdarah telah meninggal dunia," jelasnya.

Selanjutnya, pelaku digiring ke Polsek Parung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan jasad korban dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta.

 BACA JUGA:

"Motif pelaku (anak tiri korban) merasa kesal karena korban jarang pulang. Kalau pulang sembunyi-sembunyi bertemu dengan ibu pelaku," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam foto beredar tampak seorang pria tertelungkup beralaskan kantong mayat berwarna oranye di sebuah ruangan. Tampak juga ceceran darah berada di sekitar lokasi kejadian.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
