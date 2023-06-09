Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay, Polisi: Ingin Balas Dendam

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:15 WIB
Motif Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay, Polisi: Ingin Balas Dendam
Tersangka penipuan tiket coldplay (foto: MPI/Dimas)
JAKARTA – Pria berinisial BT (23), tersangka penipuan tiket konser grup band Coldplay ditangkap polisi, setelah dilaporkan oleh seorang korbannya berinisal DA warga Tamansari, Jakarta Barat. Motif pelaku melakukan penipuan tersebut yakni ingin balas dendam.

"Karena dia (BT) kecewa ditipu sama orang, akhirnya dia membalas dendam katanya dengan menipu orang yang akan membeli tiket Coldplay," ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi saat konferensi pers, Jumat (9/6/2023).

Dikatakan Syahduddi, tersangka mengaku pernah ditipu dengan modus yang sama sewaktu ramai pembelian tiket konser Blackpink.

"Jadi awal-awal akhir tahun 2022, dia memesan tiket blackpink, kemudian di bulan Februari dia tertipu hampir kurang lebih sekitar Rp15 juta," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, BT melalukan penipuan terhadap korban DA terkait pembelian tiket Coldplay. Awal mula korban ditipu melalui akun media sosial twitter @ColdplayJKT.

"Korban merasa tertarik ingin menggunakan jasa dari tersangka (BT). Selanjutnya korban mengirim pesan inbox ke twittet tersebut. Selanjutnya tersangka mengirim WhatsApp (WA) ke korban dengan nomor luar negeri +1 (201) 2344898," kata Syahduddi.

Di percakapan WA, tersangka mengaku bernama Aurelia dan berupaya meyakinkan korban dengan mengirimkan KTP dan selfie KTP atas nama Aurelia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
