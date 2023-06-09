Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Guru Cabul di Tangsel, Hamili Siswi Lalu Suruh Korban Aborsi

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:24 WIB
Oknum Guru Cabul di Tangsel, Hamili Siswi Lalu Suruh Korban Aborsi
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus pelaporan siswi berinisial RW yang diduga dihamili oleh oknum guru SMKN 4 Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial GM. RW sendiri kini tengah mengandung 6 bulan.

Atas kasus tersebut, pihak keluarga korban telah melapor ke Mapolres Tangsel pada Selasa 6 Juni 2023 malam, dengan nomor laporan : TBL/B/1115/VI/2023/SPKT/Polres Tangsel/Polda Metro Jaya.

Kanit PPA Polres Tangsel, Iptu Siswanto menerangkan, kasus itu memang telah dilaporkan oleh keluarga pelapor beberapa hari kemarin. Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan jika surat perintah telah lengkap.

 BACA JUGA:

"Ya lagi kita lengkapi Sprin penyelidikannya," katanya, Jumat (09/06/23).

Korban kini duduk di bangku kelas 3 salah satu sekolah negeri favorit di Pamulang. Dia mulai kenal dengan pelaku berinisial GM pada November 2022 lalu. GM merupakan teman dekat guru olah raga korban di sekolah berinisial NO. Disebutkan, GM berkenalan dengan RW melalui perantara NO.

Pihak keluarga baru mengetahui kehamilan RW belakangan ini saat perutnya terlihat membesar. Saat didesak, dia pun akhirnya bercerita jika pelaku yang menghamilinya adalah oknum guru SMKN 4 Tangsel.

Korban sempat bercerita awal pertemuan dengan guru cabul tersebut. Mereka bertemu saat latihan renang di wilayah BSD. Usai perkenalan, GM mulai melakukan pendekatan hingga pada akhirnya oknum guru tersebut mengajak korban ke suatu apartemen.

 BACA JUGA:

Di sana GM memerdayai korban dengan mengajaknya berhubungan badan. Singkat cerita, korban mulai mengalami gejala muntah-muntah dan pusing. Begitu dicek menggunakan alat tes, korban dinyatakan positif hamil.

"Awalnya saya sering muntah-muntah, saya takut, terus saya coba pakai test pack dan hasilnya positif," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912/viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847/viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement