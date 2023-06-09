Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang dari Semalam, Pegawai PTSP Cilincing Ditemukan Tewas Tenggelam di Kanal Banjir Timur

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:27 WIB
Hilang dari Semalam, Pegawai PTSP Cilincing Ditemukan Tewas Tenggelam di Kanal Banjir Timur
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, berhasil menemukan pegawai harian lepas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cilincing, Fithri Khairul Umam (33), yang tenggelam pada Kamis (8/6/2023) makam.

Bintara Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Marijo mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB pada Jumat (9/6/2023) siang dengan menggunakan penyisiran dengan perahu karet.

“Kami dari damkar berkordinasi dan melakukan upaya sekitar jam 9 pagi. Kami luncurkan 4 unit, dengan perahu karet, dengan 24 personil,” kata Marijo saat ditemui di lokasi, pada Jumat siang.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Bryan Wicaksono mengatakan bahwa setelah ditemukan, jenazah korban dibawa petugas ke kediamannya di kawasan Walang Jaya, Koja, Jakarta Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penemuan mayat PTSP Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement