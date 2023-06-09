Hilang dari Semalam, Pegawai PTSP Cilincing Ditemukan Tewas Tenggelam di Kanal Banjir Timur

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, berhasil menemukan pegawai harian lepas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cilincing, Fithri Khairul Umam (33), yang tenggelam pada Kamis (8/6/2023) makam.

Bintara Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Marijo mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB pada Jumat (9/6/2023) siang dengan menggunakan penyisiran dengan perahu karet.

“Kami dari damkar berkordinasi dan melakukan upaya sekitar jam 9 pagi. Kami luncurkan 4 unit, dengan perahu karet, dengan 24 personil,” kata Marijo saat ditemui di lokasi, pada Jumat siang.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Bryan Wicaksono mengatakan bahwa setelah ditemukan, jenazah korban dibawa petugas ke kediamannya di kawasan Walang Jaya, Koja, Jakarta Utara.