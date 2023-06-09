Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! WN Korea yang Tewas di Perumahan Elite Ternyata Bos Telekomunikasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:27 WIB
DEPOK – Identitas penemuan mayat warga negara asing (WNA) asal Korea berinisial SSH (55) yang sudah membusuk gantung diri di perumahan elit Raffles Hills Blok EA1 No.15 RT 6 RW 16, Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, terungkap.

Salah satu petugas keamanan di RW 16 Raffles Hills Cibubur, Dwiki mengaku tak mengetahui pasti motif bos asal negeri gingseng itu bunuh diri. Namun, berdasarkan pengetahuannya SSH diduga alami depresi.

"Untuk motif ada petugas yang menanyakan lagi, yang saya tahu diduga depresi," kata Dwiki saat ditemui di lokasi, Jumat (9/6/2023).

"Untuk mempunyai atau memiliki saya kurang tahu tapi yang pasti setiap ketemu tidak berbicara hanya menganggukkan kepala saja," tambahnya.

Dwiki menambahkan, bahwa sosok SSH kurang dalam perihal sosialisasi. Ia pun hanya bertegur sapa saat membuka kaca mobil saat hilir mudik komplek tersebut.

Telusuri berita news lainnya
