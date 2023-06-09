Tangis Warnai Sidang Vonis Pembacokan Siswa SMK di Simpang Pomad, Ibu Korban Tolak Permintaan Maaf

Ibu korban menunjukkan foto anaknya usai jadi korban pembacokan kepada ibu pelaku. (Foto: Putra R)

BOGOR - Sidang vonis terdakwa ASR alias Tukul (17), kasus pembacokan yang terjadi di Simpang Pomad, Kota Bogor diwarnai air mata. Orang tua terdakwa bertekuk lutut meminta maaf atas tindakan anaknya kepada keluarga korban Arya Saputra.

Pantauan MNC Portal, sidang vonis berlangsung di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Kota Bogor. Terdakwa Tukul yang mengenakan baju tahanan digiring masuk ke dalam ruang sidang.

Tak lama, sidang selesai dan Tukul keluar kembali digiring masuk ke dalam kamar tahanan. Bersamaan, keluarga dari korban Arya Saputra menghampiri ibu terdakwa Tukul yang hendak meninggalkan lokasi.

Isak tangis pecah ketika keluarga memperlihatkan kondisi Arya kepada ibu dari Tukul. Luapan emosi dari keluarga korban langsung dicurahkan kepada ibu terdakwa yang hanya bisa menangis melihat foto korban akibat dari perbuatannya anak tercinta.

"Tolong dilihat lukanya sebesar apa. Coba lihat luka adik saya," teriak salah satu keluarga Arya Saputra kepada ibu terdakwa di lokasi, Jumat (9/6/2023).

"Minta maaf bu," tutur ibu terdakwa sembari menangis.

"Adik saya gak punya salah sama anak ibu, gak punya salah. Kenal aja enggak, ibu lihat," kata keluarga Arya Saputra lagi sambil terus menunjukan foto korban.

Emosi keluarga korban itu pecah terlebih belum pernah bertemu dengan ibu terdakwa selama kasus tersebut bergulir. Belum ada ucapan permintaan maaf dari keluarga terdakwa ke keluarga korban.

"Mama Agi (terdakwa) kalau ke rumah bisa telpon dengan kami. Kan bisa begitu bu," pinta salah satu keluarga korban lainnya.

"Gak punya HP bener, saya mah orang bodoh gak bisa apa-apa," jawab ibu terdakwa.

Kemudian, ibu terdakwa berlutut untuk meminta maaf kepada ibu kandung korban Umay. Dengan penuh rasa penyesalan, ibu terdakwa terus meminta maaf tetapi tidak diterima oleh ibunda Arya Saputra.

"Nih mamah, mamah kandung ya. Tidak, anak aku nggak balik lagi. Nggak bakal dimaafin. Lihat nih anak siapa ini? Kelakuan anak ibu kan? Seumur hidup anak ibu jangan keluar, sampai mati," ucap Umay.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari pihak keluarga Arya Saputra bahwa sidang vonis terdakwa Tukul hari ini ditunda hingga Senin 12 Juni 2023.

"Saya ingin dipercepat proses kasusnya ini, jangan berlarut-larut," ucap ayah angkat korban, Jai.

Belum diketahui secara pasti alasan penundaan sidang vonis. Padahal, keluarga berharap agar terdakwa segera mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannnya.