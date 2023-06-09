Usai Tusuk Pengamen hingga Tewas, Pratu J Sempat Ingin Serahkan Diri

JAKARTA - Anggota TNI AD Pratu J (27) pelaku penusukan terhadap pengamen gerobak keliling berinisial D (23), di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (8/6/2023) telah diamankan.

Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar menyebutkan, Pratu J sempat berniat untuk menyerahkan diri usai melakukan penusukan terhadap korban D.

“Jadi yang bersangkutan juga pada saat kita melakukan juga sudah merasa salah, dan juga memang berencana akan menyerahkan diri ke Pomdam,” kata Irsyad saat dihubungi awak media, Jumat (9/6/2023).

Kendati begitu, Irsyad menyebut niat Pratu J itu tidak terjadi dikarenakan masih mengalami ragu-ragu. Sampai pada akhirnya, Pratu J berhasil diamankan.

“Mungkin masih ada keraguan atau gimana sehingga bersembunyi,” jelas dia.

