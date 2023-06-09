Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baja Perindo Bersama Bacaleg Dapil I Depok Berbagi Minyak Goreng di Kampung Sengon Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:43 WIB
Baja Perindo Bersama Bacaleg Dapil I Depok Berbagi Minyak Goreng di Kampung Sengon Depok
A
A
A

DEPOK - Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I, Tati Sri Hardina didampingi Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Depok blusukan berbagi kebahagiaan berupa minyak goreng kemasan di Kampung Sengon, Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi bacaleg yang akrab disapa Rere itu blusukan dari pintu ke pintu di permukiman padat penduduk Kampung Sengon. Rere pun mendapat respon positif saat membagikan langsung minyak goreng kemasan ke emak-emak.

Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diajak swafoto atau selfie oleh warga Kampung Sengon.

"Kegiatan hari kita ada berbagi kasih di Kampung Sengon RT 8 RW 10, Pancoran Mas. Ada 250 botol minyak goreng kemasan satu liter," kata Tati saat ditemui dilokasi.

Tati pun menargetkan agar lebih dekat dengan warga Kampung Sengon khususnya ibu-ibu bahwa Partai Perindo yang memiliki nomor 16 di kertas suara sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dapat menyentuh masyarakat terutama menengah ke bawah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement