Baja Perindo Bersama Bacaleg Dapil I Depok Berbagi Minyak Goreng di Kampung Sengon Depok

DEPOK - Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I, Tati Sri Hardina didampingi Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Depok blusukan berbagi kebahagiaan berupa minyak goreng kemasan di Kampung Sengon, Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi bacaleg yang akrab disapa Rere itu blusukan dari pintu ke pintu di permukiman padat penduduk Kampung Sengon. Rere pun mendapat respon positif saat membagikan langsung minyak goreng kemasan ke emak-emak.

Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diajak swafoto atau selfie oleh warga Kampung Sengon.

"Kegiatan hari kita ada berbagi kasih di Kampung Sengon RT 8 RW 10, Pancoran Mas. Ada 250 botol minyak goreng kemasan satu liter," kata Tati saat ditemui dilokasi.

Tati pun menargetkan agar lebih dekat dengan warga Kampung Sengon khususnya ibu-ibu bahwa Partai Perindo yang memiliki nomor 16 di kertas suara sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dapat menyentuh masyarakat terutama menengah ke bawah.