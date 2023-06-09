Terima Minyak Goreng Kemasan dari Perindo, Warga: Tetap Lakukan yang Terbaik untuk Depok

DEPOK - Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I, Tati Sri Hardina didampingi Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Depok blusukan berbagi kebahagiaan berupa minyak goreng kemasan di Kampung Sengon, Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi bacaleg yang akrab disapa Rere itu blusukan dari pintu ke pintu di permukiman padat penduduk Kampung Sengon. Rere pun mendapat respon positif saat membagikan langsung minyak goreng kemasan ke emak-emak.

Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diajak swafoto atau selfie oleh warga Kampung Sengon.

Roroh (45) salah satu warga Kampung Sengon mengucapkan terima kasih. Ia pun berharap Bacaleg agar melakukan yang terbaik untuk Depok meski tidak terpilih.

"Semoga ibu Tati Sri Hardina terpilih, menang dan amanah serta Depok lebih maju lagi. (Terpilih atau tidak) agar tetap melakukan yang terbaik untuk Kota Depok. Belum (ada Bacaleg yang blusukan) baru kali ini," ucap Roroh saat ditemui dilokasi.

Sementara itu, Nuriyah (50) berharap aksi berbagi dapat terus dilakukan baik seminggu sekali maupun sebulan sekali.

"Harapannya bisa terus berbagi seminggu sekali atau sebulan sekali," ucapnya.