HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Perusahaan di Bekasi Terbakar, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:17 WIB
Gudang Perusahaan di Bekasi Terbakar, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok
A
A
A

BEKASI - Sebuah gudang perusahaan yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi hangus terbakar. Api pertama kali diduga berasal dari puntung rokok.

Komandan Kompi Pleton A Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Rusmanto mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat (9/6) pukul 12.09 WIB. Saat petugas damkar yang mendapatkan laporan langsung menerjukan dua unit armada untuk melokalisir api.

“Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar tumpukkan kardus pada sebuah gudang,” kata Rusmanto saat dikonfirmasi, Jumat (9/6/2023).

Ia menerangkan api saat itu semakin membesar usai tersambar pada tumpukan kardus. Api baru bisa dipadamkan satu jam setelah laporan diterima.

“Api baru bisa dipadamkan satu jam setelah kami menerima laporan. Total luas yang terbakar mencapai 30 meter kuadrat,” katanya.

Rusmanto memastikan tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Adapun total kerugian ditaksir mencapai Rp40 juta.

“Sudah padam, total kerugian ditaksir Rp40 juta dengan kerusakan materiil gudang tersebut,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Gudang Terbakar Bekasi kebakaran
