HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Kali Beraksi, Sindikat Pencuri Motor Sukapura Diringkus Polisi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:06 WIB
Puluhan Kali Beraksi, Sindikat Pencuri Motor Sukapura Diringkus Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Antara)
JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap sindikat pelaku pencurian motor yang telah beraksi puluhan kali di sekitar wilayah DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh mengatakan, menangkap lima pelaku sindikat curanmor 'Sukapura' MSM(25), H (29), TFN (23), NS (20), dan JA (19) yang terlibat dalam tiga aksi di wilayah Jakarta Utara.

"Berawal dari kejadian pencurian sepeda motor jenis Honda PCX warna merah di Jalan Tipar Cakung RT 02 RW 05 Kelurahan Sukapura, di mana secara keseluruhan ada total tiga laporan,” kata Iverson, Jumat (9/6/2023).

Menurut Iverson, dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV yang didapatkan. Pihaknya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dan dalam waktu cepat langsung menangkap para pelaku pencurian motor.

"Kami mengamankan lima orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor dan mengamankan dua unit motor hasil curian,” ucap Iverson.

