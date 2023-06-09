Jambret Iphone 12 Milik Mahasiswa IPB Berhasil Ditangkap!

BOGOR - Pemuda berinisial R (24) ditangkap polisi usai menjambret handphone (HP) mahasiswa IPB di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Dramaga AKP Budi Sehabudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 8 Juni 2023. Awalnya, korban NHP (23) sedang berjalan kaki di Jalan Perwira 46, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga.

"Tiba-tiba dihampiri laki-laki mengendarai motor yang langsung menjambret handphone korban," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Dramaga. Dengan cepat, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial R.

"Yang berhasil mengamankan pelaku. Dari penangkapan berhasil kita amankan barang bukti berupa satu buah handphone merk Iphone 12 hasil curian dan satu unit motor," jelasnya.

Saat ini, pelaku sudah berada di Polsek Dramaga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersebut, pelaku R terancam dengan Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian.

"Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara," pungkasnya.

(Arief Setyadi )