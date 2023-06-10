Gempa M4,7 Guncang Mentawai Sumbar Tengah Malam

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/6/2023). Gempa terjadi tengah malam, pukul 00.17 WIB.

"Gempa Mag:4.7, 10-Jun-2023 00:17:32 WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 1.01 LS-98.33 BT. Sementara pusat gempa berada pada 176 km Barat Laut Kepulauan Mentawai.

Kedalaman gempa tersebut 28 Kilometer. BMKG memberikan disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )