Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

The Death Match, Bentuk Perlawanan Ukraina dari Kekejaman Tentara Nazi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |05:00 WIB
<i>The Death Match</i>, Bentuk Perlawanan Ukraina dari Kekejaman Tentara Nazi
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai perlakuan kasar, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan diterima para punggawa FC Start agar timnya mengalah dari Flakelf.

Flakelf merupakan kesebelasan dari Jerman yang tengah menjajah Kyiv, Ukraina, yang merupakan tim asal FC Start.

Bagi FC Start kemenangan tetap menjadi harga mati demi harga diri terhadap penjajahan tentara Nazi.

Selama pertandingan Flakelf berada di atas angin karena wasit berpihak pada mereka. Kesebelasan itu tak lelahnya melakukan beragam pelanggaran berat, mulai dari tekel dari belakang, menarik baju, melanggar pemain yang tak memegang bola, hingga menendang kepala dari kiper FC Start.

Meski demikian, gol demi gol tetap mengalir ke gawang Flakelf dan FC Start, memenangkan leg kedua dengan skor 5-3.

Seperti ancaman yang dilontarkan sebelum laga, kematian pun tak lama menjemput para pemain FC Start. Ada yang lebih dulu disiksa, tapi ada juga yang langsung menghadap algojo regu tembak.

Kisah ini bisa tetap mengudara, berkat tiga pemain FC Start yang lolos dan bertahan hidup. Sejarah mengenal peristiwa ini sebagai The Death Match.

Sejarah FC Start

FC Start adalah sebuah klub non-resmi yang berdiri di masa perang dunia kedua, tepatnya di Ukraina. FC Start berisikan para mantan pemain Dynamo Kiev dan Lokomotiv Kiev, yang sempat terbebas dari kamp tawanan perang Nazi Jerman, di bawah wewenang SS (Schutzstaffel – paramiliter Jerman).

Saat Nazi Jerman mulai menginvasi Uni Soviet, Ukraina ikut jatuh ke tangan agresor. Sebab, Ukraina di kala itu masih menjadi salah satu negara satelit Uni Soviet. Saat pecahnya perang, para pesepakbola di Ukraina terpaksa turut berperang di bawah panji tentara merah. Tapi saat keadaan Uni Soviet mengalami kemunduran hingga ke Ukraina, banyak para tentara merah harus menyerah dan ditawan di kamp Darnitsa.

Banyak tentara dari kamp tawanan Darnitsa dibebaskan Nazi Jerman. Terutama yang asli Ukraina. Dibebaskan di sini bukan berarti bebas lepas, tapi hanya punya sedikit kebebasan akan hidup masing-masing dan bebas dari kematian karena dikirim ke perkampungan pekerja di Kiev. Nah, banyak dari yang dibebaskan ini, merupakan mantan pesepakbola.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement