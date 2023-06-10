Bambang Hendroyono Terpilih Jadi Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional

JAKARTA -Dewan Kehutanan Nasional (DKN) merumuskan program kerja dan kelembagaan saat Rapat Kerja (Raker), sekaligus mengagendakan pemilihan Ketua Presidium DKN periode 2022-2027.

Setelah melalui rangkaian persidangan, Bambang Hendroyono, terpilih secara aklamasi untuk memimpin DKN periode 2022-2027.

"Setelah selama dua hari Raker membahas dan merumuskan program kerja, serta kelembagaan DKN periode 2022-2027, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Presidium DKN periode awal 2022-2023,”ujar Bambang Hendroyono, Jumat (9/6/2023).

“Saya sebagai perwakilan kamar Pemerintah menerima penugasan ini dan akan berusaha mematuhi AD/ART dari DKN dan aspirasi dari para perwakilan kamar di DKN," ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini.

Selanjutnya, selaku Ketua Presidium, Bambang menunjuk Wakil Ketua I yaitu Saudari Nurka Cahyaningsih dari Kamar LSM, dan Wakil Ketua II Suwarso dari Kamar Bisnis.

Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.

Dalam kesempatan itu, juga dibahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia, kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030, kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.