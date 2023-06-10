Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bambang Hendroyono Terpilih Jadi Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:52 WIB
Bambang Hendroyono Terpilih Jadi Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional
Bambang Hendroyono Terpilih Sebagai Ketua Dewan Presidium DKN
A
A
A

JAKARTA -Dewan Kehutanan Nasional (DKN) merumuskan program kerja dan kelembagaan saat Rapat Kerja (Raker), sekaligus mengagendakan pemilihan Ketua Presidium DKN periode 2022-2027.

Setelah melalui rangkaian persidangan, Bambang Hendroyono, terpilih secara aklamasi untuk memimpin DKN periode 2022-2027.

"Setelah selama dua hari Raker membahas dan merumuskan program kerja, serta kelembagaan DKN periode 2022-2027, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Presidium DKN periode awal 2022-2023,”ujar Bambang Hendroyono, Jumat (9/6/2023).

“Saya sebagai perwakilan kamar Pemerintah menerima penugasan ini dan akan berusaha mematuhi AD/ART dari DKN dan aspirasi dari para perwakilan kamar di DKN," ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini.

Selanjutnya, selaku Ketua Presidium, Bambang menunjuk Wakil Ketua I yaitu Saudari Nurka Cahyaningsih dari Kamar LSM, dan Wakil Ketua II Suwarso dari Kamar Bisnis.

Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.

Dalam kesempatan itu, juga dibahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia, kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030, kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hutan KLHK DKN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191743//prabowo_subianto-CtHz_large.jpg
Prabowo Ungkap Ada Upaya Hambat Penertiban Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191542//industri_hutan-LlBS_large.jpg
Tantangan Industri Kehutanan Makin Kompleks pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190097//hutan_di_indonesia-wJqd_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/470/3189610//bencana-Gk4x_large.jpg
3 Fakta Banjir dan Longsor Sumatera karena Banyak Pohon Hilang, Waspada Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement