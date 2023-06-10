Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum yang Dibentuk Mahfud MD

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |01:45 WIB
Ini Tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum yang Dibentuk Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pembentukan ini berlandasakan masih banyak permasalahan di Indonesia yang belum selesai.

Mahfud menceritakan, banyak kejanggalan atas kasus di Indonesia. Oleh karenanya, Tim Percepatan Reformasi Hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam rangka perbaikan hukum di Indonesia.

"Kemudian terjadi masalah, digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pidana dan biasanya mafia yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri, Sehingga ini mengakibatkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia," ucap Mahfud, Jumat (9/6/2023).

Beberapa kasus, seperti permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang banyak terjadi penyelewengan, serta banyak kasus beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, menjadi tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk meluruskan kebijakan yang ada.

"Latar belakang dibentuknya Tim Percepatan Reformasi Hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Hakim Agung, padahal putusannya sudah inkrah," katanya.

Mahfud menerangkan, anggota tim ini, terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas. Tentunya mereka semua itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya serta mempunyai kemampuan kapabilitas sesuai bidang kepakarannya.

"Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta empat kelompok kerja (pokja) yaitu kelompok kerja informasi lembaga peradilan dan penegakan hukum sebanyak 14 orang, kelompok kerja informasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang, dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033123/menko-polhukam-tegaskan-ruu-tni-polri-tak-buka-peluang-politik-praktis-prajurit-aktif-ZQJnWnAltp.jpg
Menko Polhukam Tegaskan RUU TNI-Polri Tak Buka Peluang Politik Praktis Prajurit Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032958/menko-polhukam-ruu-tni-polri-beda-dengan-dwifungsi-abri-6jsSedAei4.jpg
Menko Polhukam: RUU TNI-Polri Beda dengan Dwifungsi ABRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/337/3029518/menko-polhukam-harap-gerakan-indonesia-tertib-jadi-pionir-pembangunan-karakter-masyarakat-QlObaCPbIK.jpg
Menko Polhukam Harap Gerakan Indonesia Tertib Jadi Pionir Pembangunan Karakter Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024279/menko-polhukam-yakin-pansel-calon-anggota-kompolnas-akuntabel-dan-profesional-Y74YOm6EfL.jpg
Menko Polhukam Yakin Pansel Calon Anggota Kompolnas Akuntabel dan Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985363/menko-polhukam-indonesia-memiliki-kepentingan-besar-jaga-stabilitas-di-laut-cina-selatan-2imXN9Wu11.jpg
Menko Polhukam: Indonesia Memiliki Kepentingan Besar Jaga Stabilitas di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983583/menko-polhukam-pimpin-rakor-bersama-panglima-tni-dan-kapolri-ini-hasilnya-O1ylpzVVvo.jpg
Menko Polhukam Pimpin Rakor Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement