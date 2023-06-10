Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Adolf Hitler Gagal Manfaatkan Olimpiade untuk Promosi Ideologi Nazi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:00 WIB
Saat Adolf Hitler Gagal Manfaatkan Olimpiade untuk Promosi Ideologi Nazi
Adolf Hitler (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ajang olahraga menjadi salah satu panggung empuk bagi seorang pemimpin untuk mengundang massa guna meraih ambisi politiknya.

Sejarah juga mencatat lewat ajang olahraga Olimpiade, Jerman juga pernah memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan ideologi antisemitismenya.

Olimpiade musim panas 1936 jatuh kepada Berlin sebagai tuan rumah. Saat itu tak diprediksikan bakal dikuasai Adolf Hitler dengan golongan Nasionalis-Sosialis (Nazi) yang menguasai Jerman.

Sementara itu, pengajuan terhadap Berlin Olimpiade sudah dilakukan dua tahun sebelumnya saat Jerman masih di bawah panji Republik Weimar.

Namun sejak pemerintahan digenggam Hitler sebagai kanselir, dirinyaa melihat pesta Olimpiade akan jadi kendaraannya untuk memperkenalkan ideologinya yang meninggikan suku-bangsa Arya, yang dianggap ras murni bangsa Jerman.

Awalnya Hitler ingin Olimpiade ke-11 itu sesuai kehendaknya, di mana paham anti-semit terhadap kaum-kaum yang dianggap terbelakang menurut ajaran fasisme, tidak diperkenankan berpartisipasi atas nama negaranya masing-masing.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement