Gempa Guncang Sulut, Kekuatannya M3,0

JAKARTA - Wilayah Bolaanguki, Bolsel, Sulawesi Utara diguncang gempa Magnitudo 3,0 pada Sabtu (10/6/2023) sekira pukul 02.01 WIB.

"Gempa Mag:3.0, 10-Jun-2023 02:01:49WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Kedalaman gempa 25 Kilometer. Pusat gempa berada pada 70 km Tenggara Bolaanguki, Bolsel Sulut.

Adapun lokasi koordinat gempa berada pada 0.06 LS-124.45 BT. BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )