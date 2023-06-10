Peristiwa Hari Ini: Bendungan di China Jebol Tewaskan 100 Ribu Jiwa

JAKARTA - Sejumlah peristiwa besar pernah terjadi pada 10 Juni setiap tahun. Sebagian ada yang tercatat menjadi perjalanan penting dan mendunia.

Melansir Wikipedia, sejumlah peristiwa tersebut di antaranya jebolnya bendungan di China hingga kelahiran pesepakbola Bambang Pamungkas dan hingga meninggalnya Aktris Julia Perez.

Berikut ulasan singkat Okezone:

1. Bendungan Jebol Tewaskan 100.000 Jiwa

Bendungan di Sungai Dadu atau Tatu, yang terletak di Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok (China), longsor pada 10 Juni 1786. Bendungan itu longsor akibat gempa bumi selama 10 hari mengguncang Sichuan.

Bendungan tersebut pecah yang kemudian mengakibatkan banjir bandang sampai 1.400 kilometer ke hilir. Dampaknya, 100.000 jiwa meninggal dunia akibat longsor yang disertai banjir tersebut.

Peristiwa ini tercatat sebagai bencana longsor mematikan terbesar ke-2 di dunia.

2. Raja di Jerman Ludwig Dinyatakan Tak Waras

Ludwig Friedrich Wilhelm, atau Ludwig (Louis) II dari Bayern merupakan raja Bavaria (Bayern, Jerman) dari 1864 sampai kematiannya. Ia adalah anak dari Maximilian II dari Bayern dan Marie dari Prussia yang naik tahta pada usia 18 tahun, setelah kematian ayahnya.