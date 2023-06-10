Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejak Awal 2023, Sebanyak 1.726 Kejadian Bencana Landa Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:30 WIB
Sejak Awal 2023, Sebanyak 1.726 Kejadian Bencana Landa Indonesia
Ilustrasi (Foto: Antara)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.726 kejadian bencana terjadi selama periode 1 Januari hingga 9 Juni 2023.

Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tercatat bencana banjir sebanyak 652 kejadian, cuaca ekstrem 590 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 315 kejadian. Sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 131 kejadian.

“Sampai tanggal 9 Juni 2023 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.726 kejadian. Bencana menimbulkan korban meninggal dunia 154 jiwa, hilang 8 jiwa, 5.490 luka-luka dan terdampak, dan mengungsi sebanyak 2.858.121 jiwa,” ungkap BNPB dalam keterangan resminya, dikutip, Sabtu (10/6/2023).

BNPB melaporkan sebanyak lima provinsi yang mengalami kejadian bencana terbanyak yakni di Jawa Barat sebanyak 330 kejadian, Jawa Tengah 316 kejadian, Jawa Timur 90 kejadian, Kalimantan Selatan 78 kejadian, dan Nusa Tenggara Timur 77 kejadian.

Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana selama lima bulan ini juga menimbulkan kerugian materiil seperti rumah rusak dengan total 19.623 unit yang terdiri dari 2.517 rumah rusak berat, 2.689 rumah rusak sedang, 14.417 rumah rusak ringan.

Sementara itu, fasilitas yang mengalami kerusakan akibat kejadian bencana hingga Juni 2023 ini yakni 452 fasilitas rusak terdiri dari 213 fasilitas pendidikan rusak, 202 fasilitas peribadatan rusak, dan 37 fasilitas kesehatan rusak. Selain itu 58 kantor rusak dan 117 jembatan rusak.

(Arief Setyadi )

      
