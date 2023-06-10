Gempa M4,5 Guncang Maluku Tengah

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Maluku Tengah pada Sabtu (10/6/2023). Gempa terjadi sekira pukul 05.25 WIB.

"Gempa Mag:4.5, 10-Jun-2023 05:25:03WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 2.61LS-129.26 BT. Pusat gempa berada pada 83 km Timur Laut Maluku Tengah.

Kedalaman gempa 10 Km. BMKG memberikan disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )