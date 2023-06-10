Link Special Dialogue: Eratnya Persaudaran Indonesia-Palestina Lewat Diplomasi Sepakbola

JAKARTA – Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia untuk rakyat Palestina merupakan sebuah perjalanan yang panjang.

Bahkan, kebijakan tersebut sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Indonesia hingga saat ini menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, sampai kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina.

Untuk mempererat persaudaran kedua negara, tim nasional Indonesia akan menggelar pertandingan persahabatan dengan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023.

Bagi Duta Besar Palestina, Zuhair Al Shun, pertandingan menghadapi Indonesia lebih dari sekedar pertandingan persahabatan.

Berikut ini link dan video Special Dialogue Okezone bersama Duta Besar Palestina, Zuhair Al Shun, yang tayang Jumat, 9 Juni 2023: