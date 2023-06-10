Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalam Sepekan, Gunung Merapi Muntahkan 99 Kali Guguran Lava Pijar

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:50 WIB
Dalam Sepekan, Gunung Merapi Muntahkan 99 Kali Guguran Lava Pijar
Gunung Merapi (foto: dok ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Aktifitas Gunung Merapi masih cukup tinggi. Guguran lava pijar masih terus terjadi dari Puncak Gunung Merapi dalam pekan ini. Meskipun ada penurunan dibanding pekan sebelumnya, namun guguran lava pijar masih terpantau puluhan kali.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Agus Budi Santosa menuturkan dalam sepekan mulai dari tanggal 2 hingga 8 Juni 2023 kemarin cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut.

"Asap berwarna putih, ketebalan tipis hingga tebal, tekanan lemah hingga sedang dan tinggi 200 m teramati dari Pos Pengamatan Gunung Merapi Selo pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.50 WIB," ujarnya.

Pada minggu ini guguran lava teramati sebanyak 99 kali ke arah barat daya atau hulu Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter. Suara guguran terdengar 37 kali dari pos Babadan dengan intensitas kecil hingga sedang.

Pada kubah barat daya, teramati adanya perubahan morfologi yang terjadi akibat adanya guguran lava. Untuk kubah tengah tidak teramati perubahan morfologi yang signifikan.

"Berdasarkan hasil survey drone tanggal 17 Mei 2023 volume kubah barat daya terukur sebesar 2.372.800 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.337.300 meter kubik," ungkapnya.

Agus menambahkan, dalam minggu ini kegempaan Gunung Merapi tercatat 20 kali gempa Fase Banyak (MP), 17 kali gempa Frekuensi Rendah (LF), 907 kali gempa Guguran (RF), dan 22 kali gempa Tektonik (TT). Intensitas kegempaan pada minggu ini lebih rendah dibandingkan minggu lalu, namun gempa Guguran masih dalam jumah yang cukup tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179271/gunung_merapi-Pe6J_large.jpg
Peristiwa 26 Oktober: Gunung Merapi Meletus Tewaskan Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172871/merapi-gbdp_large.jpg
Gunung Merapi Level Siaga, Memuntahkan 88 Kali Guguran Lava
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/510/3101286/gunung_merapi_keluarkan_62_kali_guguran_lava-pnE8_large.jpeg
Gunung Merapi Keluarkan 62 Kali Guguran Lava, Jarak Luncur Maksimal 1.900 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/510/3098806/situasi_terkini_gunung_merapi-hnKD_large.jpeg
Gunung Merapi Luncurkan 16 Kali Guguran Lava, Disertai 196 Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/337/3078848/merapi-5glj_large.jpg
Letusan Dahsyat Merapi dan Pesan "Keramat" Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/510/3037257/gunung-merapi-kembali-meletus-pagi-ini-muntahkan-guguran-lava-sejauh-1-6-km-m49xzG9SeJ.jpg
Gunung Merapi Kembali Meletus Pagi Ini, Muntahkan Guguran Lava Sejauh 1,6 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement