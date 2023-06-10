Dalam Sepekan, Gunung Merapi Muntahkan 99 Kali Guguran Lava Pijar

YOGYAKARTA - Aktifitas Gunung Merapi masih cukup tinggi. Guguran lava pijar masih terus terjadi dari Puncak Gunung Merapi dalam pekan ini. Meskipun ada penurunan dibanding pekan sebelumnya, namun guguran lava pijar masih terpantau puluhan kali.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Agus Budi Santosa menuturkan dalam sepekan mulai dari tanggal 2 hingga 8 Juni 2023 kemarin cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut.

"Asap berwarna putih, ketebalan tipis hingga tebal, tekanan lemah hingga sedang dan tinggi 200 m teramati dari Pos Pengamatan Gunung Merapi Selo pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.50 WIB," ujarnya.

Pada minggu ini guguran lava teramati sebanyak 99 kali ke arah barat daya atau hulu Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter. Suara guguran terdengar 37 kali dari pos Babadan dengan intensitas kecil hingga sedang.

Pada kubah barat daya, teramati adanya perubahan morfologi yang terjadi akibat adanya guguran lava. Untuk kubah tengah tidak teramati perubahan morfologi yang signifikan.

"Berdasarkan hasil survey drone tanggal 17 Mei 2023 volume kubah barat daya terukur sebesar 2.372.800 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.337.300 meter kubik," ungkapnya.

Agus menambahkan, dalam minggu ini kegempaan Gunung Merapi tercatat 20 kali gempa Fase Banyak (MP), 17 kali gempa Frekuensi Rendah (LF), 907 kali gempa Guguran (RF), dan 22 kali gempa Tektonik (TT). Intensitas kegempaan pada minggu ini lebih rendah dibandingkan minggu lalu, namun gempa Guguran masih dalam jumah yang cukup tinggi.