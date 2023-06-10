Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Garis Keturunan Hayam Wuruk Pasca-Kegagalan Nikahi Putri Cantik Raja Sunda

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:03 WIB
Garis Keturunan Hayam Wuruk Pasca-Kegagalan Nikahi Putri Cantik Raja Sunda
Raja Hayam Wuruk (foto: dok wikipedia)
A
A
A

HAYAM WURUK menjadi raja besar dan termahsyur di Kerajaan Majapahit. Di masanya kerajaan ini mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaan hingga ke Asia Tenggara. Keberhasilan menjadi raja tak serta membuat Hayam Wuruk yang masih lajang ketika naik tahta mudah mendapat jodoh.

Kegagalan pernikahan dengan Dyah Pitaloka Citraresmi putri Raja Sunda pada Peristiwa Bubat, membuat Hayam Wuruk akhirnya menikahi Paduka Sori. Hal ini dikisahkan pada Kakawin Pararaton, hingga pernikahan keduanya memiliki keturunan bernama Sri Wijayarajasa dari Wengker.

Namun pasca pernikahannya dengan Paduka Sori inilah, trah Hayam Wuruk bermunculan di internal kerajaan sendiri. Sebagai gambaran pada Kakawin Nagarakretagama dikatakan bahwa permaisuri Sri Rajasanagara bernama Susumnadewi atau Sri Sudewi. Jadi Sri Sudewi dalam Nagarakretagama sama dengan Paduka Sori dalam Pararaton, sebagaimana dikutip dari "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit" dari Prof. Slamet Muljana.

Dari perkawinan itu lahir Kusumawardhani, yang kemudian dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem dengan paraban Bhre Lasem Sang Ahayu. Dari selir Sri Rajasanagara mendapatkan seorang putra yang kemudian dikenal sebagai Bhatara di Wirabhumi.

Bhre Daha Dyah Wiyat Sri Rajadewi Maharajasa dalam perkawinannya dengan Sri Wijayarajasa dari Wengker mendapatkan seorang putri bernama Rajasaduhita Indudewi. Kemudian ia dinobatkan sebagai Bhatara di Lasem dan kawin dengan Rajasawardhana dari Matahun.

Perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan. Sepeninggal Bhre Daha Dyah Wiyat Sri Rajadewi pada tahun saka guna-sanga-paksaning-wong atau sama dengan 1371 Masehi, Bhre Lasem Rajasaduhita kembali ke Daha untuk mengisi tahta Kerajaan Daha. Oleh karena ia tidak mempunyai keturunan, maka ia mengambil Bhre Wirabhumi sebagai putra angkat.

Sementara Bhre Pajang, adik Dyah Hayam Wuruk, dalam perkawinan dengan Sri Singawardhana, Bhatara di Paguhan, memperoleh beberapa putra. Putra sulungnya bernama Wikramawardhana, menjadi bhatara di Mataram. Ia kawin dengan putri tunggal Sri Rajasanagara yang bernama Kusumawardhani. Demikianlah Wikramawardhana dan Kusumawardhani adalah saudara sepupu. Bhre Pajang mempunyai lagi seorang putra perempuan bernama Nagarawardhani, juga disebut Bhre Lasem Sang Alemu.

Iakawin dengan Bhre Wirabhumi, putra Sri Rajasanagara. Pada tahun 1371 tahta Kerajaan Lasem kosong, lalu diisi oleh Kusumawardhani. Itulah sebabnya maka Kusumawardhani bergelar Bhre Lasem Sang Ahayu.

