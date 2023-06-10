Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Anak Krakatau Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2 Ribu Meter

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:29 WIB
Gunung Anak Krakatau Erupsi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2 Ribu Meter
Gunung anak krakatau erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di perairan selatan Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, erupsi tersebut terjadi pada Sabtu (10/6/2023), sekira pukul 04.23 WIB.

"Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 60 milimeter dan durasi lebih kurang empat menit," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan, seperti dilansir dari Antara.

Ia mengungkapkan, petugas pemantau Gunung Anak Krakatau tidak mendengar suara dentuman dari aktivitas erupsi tersebut.

Pemukiman paling dekat dengan Anak Gunung Krakatau berada di Pulau Sibesi yang berjarak 16,5 kilometer dari Pulau Anak Krakatau.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut," tutupnya.

Sepanjang Jumat (9/6), PVMBG mencatat tujuh kali erupsi yang keluar dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Kondisi erupsi itu bervariasi dengan ketinggian mulai dari 500-3.000 meter yang terhitung sejak pukul 00.00-24.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/340/2939227/gunung-anak-krakatau-erupsi-semburkan-abu-vulkanik-setinggi-200-meter-PXPnS8tKNe.jpeg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/340/2938674/gunung-anak-krakatau-erupsi-abu-vulkanik-capai-1-kilometer-9Vca4Nf7qn.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Abu Vulkanik Capai 1 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/340/2938006/gunung-anak-krakatau-kembali-erupsi-tinggi-abu-vulkanik-capai-1-kilometer-J6JIsNDU7Q.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Tinggi Abu Vulkanik Capai 1 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928840/gunung-anak-krakatau-kembali-erupsi-MJIXd4n1M8.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/340/2928241/gunung-anak-krakatau-13-kali-erupsi-sejak-kemarin-L26cv5ckXl.jpg
Gunung Anak Krakatau 13 Kali Erupsi Sejak Kemarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/340/2927795/gunung-anak-krakatau-kembali-erupsi-kolom-letusan-capai-500-meter-vv6Cpzf3jt.png
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Kolom Letusan Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement