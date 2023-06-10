Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Dukung Ganjar Pranowo Berdasarkan Hasil Kajian hingga Poling Nasional

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |11:18 WIB
Perindo Dukung Ganjar Pranowo Berdasarkan Hasil Kajian hingga Poling Nasional
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjajaki kerja sama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejalan dengan itu, Partai Perindo juga resmi memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui, bahwa partai besutan Hary Tanoesoedibjo sebelumnya sudah melakukan berbagai aktivitas komunikasi dan silaturahmi politik ke sejumlah tokoh serta petinggi parpol. Hingga akhirnya, Partai Perindo memutuskan mendukung Ganjar Pranowo.

Dijelaskan Ferry, keputusan partai yang telah ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bukan tanpa dasar yang jelas. Dukungan itu, ditekankan Ferry, berdasarkan hasil kajian hingga poling nasional.

"Kami juga melakukan semacam kajian-kajian, bahkan kita juga melakukan poling nasional dengan memperhatikan pendapat publik, itu kita lakukan. Nah akhirnya kami memutuskan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo," beber Ferry dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk 'Misteri Gerbong Koalisi' yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Trijaya FM, Sabtu (10/6/2023).

Ferry menjelaskan, bahwa Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo sebelumnya juga sudah sempat membeberkan tiga pertimbangan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Adapun, pertimbangan pertama yakni karena PDIP lebih siap secara elektoral di Pemilu 2024.

"Tentunya dalam konteks koalisi ini PDIP kan jauh lebih siap, mereka punya presidensial treshold attack yang memang mencukupi dalam konteks ini dan untuk hal proses pemilu itu juga bisa mengusung secara langsung," beber Ferry.

Yang kedua, sambung dia, tentunya terkait konteks yang lebih filosofi. Ia berpandangan bahwa Partai Perindo dengan PDIP mempunyai kesamaan ideologi yakni sama-sama mengusung ideologi Pancasila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement