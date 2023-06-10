Perindo Segera Bahas Langkah Pemenangan Ganjar Bareng PDIP dan PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal segera membahas langkah gerak untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bareng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah setelah partai yang telah ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024.

"Ya saya pikir upaya-upaya itu kan masih dibangun secara bersama tentunya dalam konteks koalisi. jadi saya yakin pasti ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut terkait teknis dalam gerak langkah ke depan," kata Ferry dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk 'Misteri Gerbong Koalisi' yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Trijaya FM, Sabtu (10/6/2023).

"Pasti kami akan bicara dengan PDI, kita bicara juga dengan PPP, kan seperti itu sebagai bagian dari mitra koalisi yang ada. Kita tidak berhenti sampai disitu," sambungnya.