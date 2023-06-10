Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Segera Bahas Langkah Pemenangan Ganjar Bareng PDIP dan PPP

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:07 WIB
Perindo Segera Bahas Langkah Pemenangan Ganjar Bareng PDIP dan PPP
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal segera membahas langkah gerak untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bareng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah setelah partai yang telah ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024.

"Ya saya pikir upaya-upaya itu kan masih dibangun secara bersama tentunya dalam konteks koalisi. jadi saya yakin pasti ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut terkait teknis dalam gerak langkah ke depan," kata Ferry dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk 'Misteri Gerbong Koalisi' yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Trijaya FM, Sabtu (10/6/2023).

"Pasti kami akan bicara dengan PDI, kita bicara juga dengan PPP, kan seperti itu sebagai bagian dari mitra koalisi yang ada. Kita tidak berhenti sampai disitu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement