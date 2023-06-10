Gemetar saat Ditunjuk Jadi Capres, Ganjar Pranowo: Saya Hanya Anak Pensiunan Polisi

JAKARTA - Ganjar Pranowo mengaku gemetar saat tau dirinya ditunjuk langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden (capres). Hal tersebut diumumkan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April 2023 lalu.

Pengakuan dirinya gemetar itu disampaikan saat hadir dalam acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Sebab ia mengaku, tidak menyangka bisa ditunjuk sebagai capres, karena hanya lahir dari keluarga yang sederhana.

"Saya sejak tanggal 21 April itu, PDI Perjuangan diberikan oleh Ibu Mega menjadi calon presiden saya gemetar saat itu, karena saya persis sama seperti bapak ibu, orang biasa saja dari bapak saya pensiunan polisian pada saat itu," ucap Ganjar.

Ia menceritakan, bahwa hutang orang tuanya baru bisa lunas anak-anaknya telah bekerja. Sebab, ungkapan gali lobang tutup lobang menjadi istilah perekonomian keluarganya saat itu.