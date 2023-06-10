Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo di Akhir Pekan: Hidup Itu Jangan Dibawa Rumit

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |13:31 WIB
Pesan Prabowo di Akhir Pekan: Hidup Itu Jangan Dibawa Rumit
Menhan Prabowo bersama menteri Kabinet Indonesia Maju di Malaysia (foto: dok ist)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu dan banyak pesan yang bisa diambil intisarinya, terutama untuk akhir pekan ini. Perjumpaan antar menteri itu diselingi diskusi dan senda gurau.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto berbincang santai dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavin hingga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno juga tampak ikut meriung dengan menteri lainnya. Tak hanya mengobrol, mereka juga saling melempar canda tawa.

Dalam obrolan tersebut, Prabowo sempat mengutarakan kata-kata soal kehidupan.

"Hidup itu jangan dibikin rumit, menurut saya. Sebagai mantan tentara ya," kata Prabowo seraya terkekeh.

Ucapannya disambut tawa para menteri.

"Keep it simple, bener _nggak? Kalau kita sudah gabung dalam satu kapal, sudah, percaya dengan nakhoda saja," sambung dia.

1 2
      
