HOME NEWS NASIONAL

Perindo Bakal Ajak PDIP dan PPP Bahas Cawapres Ganjar Pranowo

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |13:49 WIB
Perindo Bakal Ajak PDIP dan PPP Bahas Cawapres Ganjar Pranowo
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal segera membahas soal sosok Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024 bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Saat ini, Partai Perindo telah mempersiapkan sejumlah langkah dan strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Salah satunya, dengan menginstruksikan seluruh pengurus hingga kader untuk secara total memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Kami sudah membuat surat instruksi kepada seluruh kelembagaan kami, spai tingkat DPD, DPC, sampai tingkat ranting untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Jadi ini bagian penting," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam diskusi MNC Trijaya yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Trijaya FM, Sabtu (10/6/2023).

"Sehingga nanti dalam konteks alat pagar luar ruang itu sudah kita lakukan, jadi ini upaya yang akan kita lakukan," sambungnya.

