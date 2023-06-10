Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Konsolidasi Bacaleg Perindo DKI Jakarta, Boyke Novrizon: Kita Menangkan Pemilu 2024!

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:14 WIB
Apresiasi Konsolidasi Bacaleg Perindo DKI Jakarta, Boyke Novrizon: Kita Menangkan Pemilu 2024!
Waketum Perindo Boyke Novrizon (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengapresiasi langkah Partai Perindo DKI Jakarta yang menggelar konsolidasi dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg).

Konsolidasi itu dilakukan untuk menggabung kekuatan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Bentuk konsolidasi yang kita sepakati dalam parpol itu menggabungkan seluruh kekuatan Bacaleg, kekuatan mesin partai dan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk bersama sama kita sukseskan bagaimana memenangkan pemilu 2024," kata Boyke dalam sambutannya di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

Boyke menilai, Partai Perindo DKI Jakarta di bawah pimpinan Effendi Syahputra memiliki marwah memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Ia juga melihat para kader yang hadir dalam acara konsolidasi hari ini sudah siap bertarung.

"Saya hampir setahun di sini, saya tidak pernah melihat wajah luar biasa yang dicerminkan bung Effendi dan Ramdan Alamsyah sebagai sekretaris DPD, dan saya melihat ada marwah kemenangan. Ada cahaya kemenangan yang akan didapati Partai Perindo saat ini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi Bacaleg di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023) siang. Konsolidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Bimtek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement