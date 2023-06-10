Apresiasi Konsolidasi Bacaleg Perindo DKI Jakarta, Boyke Novrizon: Kita Menangkan Pemilu 2024!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengapresiasi langkah Partai Perindo DKI Jakarta yang menggelar konsolidasi dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg).

Konsolidasi itu dilakukan untuk menggabung kekuatan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Bentuk konsolidasi yang kita sepakati dalam parpol itu menggabungkan seluruh kekuatan Bacaleg, kekuatan mesin partai dan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk bersama sama kita sukseskan bagaimana memenangkan pemilu 2024," kata Boyke dalam sambutannya di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023).

Boyke menilai, Partai Perindo DKI Jakarta di bawah pimpinan Effendi Syahputra memiliki marwah memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Ia juga melihat para kader yang hadir dalam acara konsolidasi hari ini sudah siap bertarung.

"Saya hampir setahun di sini, saya tidak pernah melihat wajah luar biasa yang dicerminkan bung Effendi dan Ramdan Alamsyah sebagai sekretaris DPD, dan saya melihat ada marwah kemenangan. Ada cahaya kemenangan yang akan didapati Partai Perindo saat ini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi Bacaleg di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2023) siang. Konsolidasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Bimtek.