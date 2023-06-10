Perindo Dukung Ganjar, Pengamat: Nama TGB Menguat Bakal Jadi Pasangan Nasionalis Religius

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pilpres 2024. Selain itu, Perindo dan PDIP melakukan penjajakan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan bahwa dengan adanya koalisi tersebut, membuat nama Tuan Guru Bajang (TGB) menguat bersanding sebagai Cawapres Ganjar Pranowo.

"Kans Ganjar-TGB terbuka dan bisa menguat saat Perindo menyatakan dukungan kepada Ganjar dan bekerja sama politik dengan PDIP," ujar Surokim dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Surokim menambahkan, dari segi potensi elektabilitas sendiri, TGB dinilai memiliki potensi untuk diusulkan bersama Ganjar. Sebab, mereka menjadi satu kesatuan pasangan Jawa non Jawa yang nasionalis religius.

"Apalagi ceruk dukungan TGB selama ini tidak beririsan dengan pak Ganjar dan cenderung bisa melengkapi. Pasangan ini juga bisa menjadi pasangan jawa, luar jawa yang kompetitif," tuturnya.

"Serta pasangan nasionalis religius. Keduanya sama sama pernah memimpin daerah menjadi Gubernur," sambungnya.