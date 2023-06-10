Pakar: Sinyal Ganjar Pranowo-TGB Jadi Capres dan Cawapres Menguat

JAKARTA - Dosen Universitas Trunojoyo Madura, Surokim As menilai bahwa sinyal pasangan Ganjar Pranowo dan Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi sebagai Capres dan Cawapres menguat.

Menurut Surokim, kans Ganjar-TGB terbuka dan bisa menguat saat berada saat Perindo menyatakan dukungan kepada Ganjar dan bekerja sama politik dengan PDIP.

"Kans Pasangan Ganjar-TGB menguat saat Perindo bergabung dengan PDIP," kata Surokim kepada awak media, Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Dalam hal ini, kata Surokim Perindo mendapatkan efek yang positif setelah resmi bergabung bersama PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres.

"Dukungan Perindo ke ganjar dan masuk dalam barisan koalisi PDIP tentu akan bisa membuka peluang naiknya elektabilitas partai dan masuknya kader Perindo dalam usulan cawapres pak Ganjar," ujarnya.

Surokim berpandangan, jika melihat kans dan potensi elektabilitas, TGB dinilai punya potensi untuk diusulkan mendampingi Ganjar.

"Apalagi, ceruk dukungan TGB selama ini tidak beririsan dengan pak ganjar dan cenderung bisa melengkapi. Pasangan ini juga bisa menjadi pasangan Jawa, luar Jawa yang kompetitif. Serta pasangan nasionalis religius. Keduanya sama sama pernah memimpin daerah menjadi gubernur," ucapnya.